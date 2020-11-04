Решение о строительстве нового корпуса Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи было принято в прошлом году. Учреждение рассчитано на 512 коек, но есть проблема, отмечает главный врач Николай Кишко:
–Мощности больницы давно себя исчерпали. Все учреждение, а особенно приемное отделение работает в крайне стесненных условиях.
На территории больницы появится новое здание, которое свяжут с основным корпусом переходной галереей. На новых площадях разместятся приемно-диагностическое, урологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации.
– Мы изучили работу приемно-диагностических отделений по всей стране, – рассказывает Николай Кишко. – Техническую документацию разработали самостоятельно по современным нормативам. Отделение будет укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием, появится компьютерный томограф, аппарат МРТ. Рядом построят трансформаторную подстанцию и кислородную станцию.
Возводить столь необходимый корпус будет ОАО «Строительный трест № 14». Проект состоит из нескольких этапов. Сейчас начался снос нескольких существующих хозпостроек и частных домов, владельцы которых получат взамен новое жилье, рассказал генеральный директор треста Станислав Сильченко:
– Следующий этап – прокладка новых инженерных коммуникаций – газопровода, теплотрассы, водопровода. А уже после этого мы приступим к возведению самого здания. Усложняет процесс то, что строительство будет идти в действующем учреждении. Нужно грамотно выстроить логистику, чтобы не мешать врачам спасать жизни.
Новый корпус планируют построить за два года.
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Начаты работы по строительству нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в Гомеле
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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