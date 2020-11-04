Начаты работы по строительству нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в Гомеле

На территории больницы появится новое здание, которое свяжут с основным корпусом переходной галереей. На новых площадях разместятся приемно-диагностическое, урологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации.рассказывает Николай Кишко.Возводить столь необходимый корпус будет ОАО «Строительный трест № 14». Проект состоит из нескольких этапов. Сейчас начался снос нескольких существующих хозпостроек и частных домов, владельцы которых получат взамен новое жилье, рассказал