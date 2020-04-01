На шасси МАЗ сделали самый большой в Беларуси бетоносмеситель

Самый большой в Беларуси бетоносмеситель АБС-12ДА создан «Аксиом-Групп» совместно с Минским автозаводом. У спецмашины рекордная масса и объем барабана — она производит 12 кубометров готовой смеси и перевозит 26 тонн вязкого бетона. Полная масса автомобиля составляет 44,8 тонны.





«Бетоносмесители» на шасси МАЗ делают уже 13 лет, но ничего подобного в Беларуси еще не выпускали, отметили создатели новинки.

В пресс-службе МАЗ рассказали, что навесное оборудование Tigarbo установлено на одном из лучших шасси с колесной формулой 8x4. В действие ее приводит мотор ЯМЗ класса Евро-5 мощностью 420 лошадиных сил, который выпускают по технологии Renault. Предусмотрен водяной банк с подогревом на 800 литров. У новинки современная кабина с шумоизоляцией и кондиционером.





Автомобиль, по словам разработчиков, найдет применение на крупных стройплощадках как в Беларуси, так и за рубежом. Спецмашину планируют поставлять в Россию, Украину, Казахстан и других страны СНГ. Не исключены поставки и в страны Восточной Европы, в частности в Литву и Польшу.

Фото: МАЗ



