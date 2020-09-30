По итогам очередных торгов на бирже доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на BYN 0,0167 до BYN 2,6236.
Евро стал дешевле на BYN 0,0112 и теперь оценивается в BYN 3,0727.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0194 и сейчас стоит BYN 3,3343 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.
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На последних сентябрьских торгах евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР