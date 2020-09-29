По итогам очередных торгов доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дороже на BYN 0,0139 и сейчас стоит BYN 2,6403.
Курс евро вырос на BYN 0,027 до BYN 3,084.
Российский рубль подешевел на BYN 0,0216 до BYN 3,3149 за сотню.
На вчерашних торгах ситуация была такой же: доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 29 сентября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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