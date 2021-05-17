На Гомельщине обследовали объекты общепита и кулинарии: просроченная продукция – не самое частое нарушение

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– проинформировалаПо данным центра, нарушением условий хранения грешат 22 процента обследованных объектов, реализацией кулинарной продукции с истекшими сроками годности – 19 процентов, отсутствием информации для потребителя о составе кулинарной продукции – 16 процентов объектов.С целью устранения нарушений госсаннадзором в адрес субъектов направлено 144 предписания (рекомендации) об устранении нарушений. Составлено 44 протокола об административном правонарушении на ответственных должностных лиц. Вынесено 48 предписаний (требований) о приостановлении деятельности объектов, 61 предписание (требование), запрещающее реализацию негодной пищевой продукции.– констатировала Светлана Саварина.