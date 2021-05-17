На Гомельщине обследовали объекты общепита и кулинарии: просроченная продукция – не самое частое нарушение

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучил результаты апрельских надзорных мероприятий в отношении объектов общественного питания и кулинарных цехов объектов торговли.
Фото из архива
– Государственным санитарным надзором Гомельской области в период с 12 по 30 апреля были проведены надзорные мероприятия в отношении объектов общественного питания и кулинарных цехов объектов торговли Гомельской области, – проинформировала заместитель главного врача центра по гигиене Светлана Саварина. – Основные нарушения на вышеуказанных объектах следующие: неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования зафиксировано на 29 процентах объектов, аналогичная цифра характеризует нарушения в части документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции. На четверти проверенных объектов установлены факты реализации кулинарной продукции без маркировки или с неполной (в соответствии с требованиями законодательства) маркировкой. Кроме того, на 25 процентах объектов отмечено отсутствие прослеживаемости при обращении кулинарной продукции.
По данным центра, нарушением условий хранения грешат 22 процента обследованных объектов, реализацией кулинарной продукции с истекшими сроками годности – 19 процентов, отсутствием информации для потребителя о составе кулинарной продукции – 16 процентов объектов.
С целью устранения нарушений госсаннадзором в адрес субъектов направлено 144 предписания (рекомендации) об устранении нарушений. Составлено 44 протокола об административном правонарушении на ответственных должностных лиц. Вынесено 48 предписаний (требований) о приостановлении деятельности объектов, 61 предписание (требование), запрещающее реализацию негодной пищевой продукции.
– Госсаннадзором проведен отбор образцов кулинарной продукции для лабораторных испытаний, из которых 7 процентов не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза и гигиеническим нормативам, – констатировала Светлана Саварина. – По всем случаям реализации несоответствующей продукции госсаннадзором приняты меры, предусмотренные законодательством.
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На Гомельщине обследовали объекты общепита и кулинарии: просроченная продукция – не самое частое нарушение
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