На 1-й и 2-й линиях минского метро появились составы с новогодними вагонами

На Автозаводской и Московской линиях пустили новогодние составы с брендированными под стилистику праздников вагонами. На транспорте изображен Дед Мороз в сказочных санях, запряженных оленями, новогодняя елка, украшенная блестящими игрушками, море снежинок и подарки в больших и ярких упаковках. А в голове состава, на кабине машиниста, – надпись "2021 год", обрамленная в еловые лапки с игрушками-шарами., – добавили на предприятии.