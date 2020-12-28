На 1-й и 2-й линиях столичной подземки появились составы с новогодними вагонами. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
На Автозаводской и Московской линиях пустили новогодние составы с брендированными под стилистику праздников вагонами. На транспорте изображен Дед Мороз в сказочных санях, запряженных оленями, новогодняя елка, украшенная блестящими игрушками, море снежинок и подарки в больших и ярких упаковках. А в голове состава, на кабине машиниста, – надпись "2021 год", обрамленная в еловые лапки с игрушками-шарами.
– Всю эту красоту создали для пассажиров специалисты рекламно-информационного отдела метрополитена, – добавили на предприятии.
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На 1-й и 2-й линиях минского метро появились составы с новогодними вагонами
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