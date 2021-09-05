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Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде

СМИ сообщили о задержании мятежниками президента Гвинеи. 

Фото: guineenews.org

По данным портала Guinee News глава государства был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.

Согласно некоторым источникам, спецназ также задержал ряд высокопоставленных должностных лиц.

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Лидер мятежников полковник Мамади Думбуей объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ.

При этом Минобороны Гвинеи сообщило, что президентская охрана и силы безопасности «сдержали угрозу и отразили нападение»:

- Операции по обеспечению безопасности и зачистки продолжаются для восстановления порядка и мира, - говорится в заявлении.
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Видео: РИА Новости
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