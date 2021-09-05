Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде

Фото: guineenews.org
По данным портала Guinee News глава государства был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.
Согласно некоторым источникам, спецназ также задержал ряд высокопоставленных должностных лиц.
Лидер мятежников полковник Мамади Думбуей объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ.
При этом Минобороны Гвинеи сообщило, что президентская охрана и силы безопасности «сдержали угрозу и отразили нападение»:
- Операции по обеспечению безопасности и зачистки продолжаются для восстановления порядка и мира, - говорится в заявлении.
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