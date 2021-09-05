Попытка госпереворота в Гвинее: у резиденции президента слышны взрывы и выстрелы

В столице Гвинеи Конакри в коммуне Калум, где находится резиденция главы государства, слышны взрывы и стрельба. Об этом информирует РИА Новости.
По данным источников издания Jeune Afrique, в столице началась попытка госпереворота. За ней стоят силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Отмечается, что местные жители напуганы.
Конде является президентом Гвинеи с 2010 года. В октябре 2020-го политик выиграл очередные выборы. После голосования в стране начались беспорядки, жертвами которых стали не менее десяти человек.
Видео: РИА Новости