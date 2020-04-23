Лукашенко проводит совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

Первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной cферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации обсуждаются на совещании у Президента. К разговору приглашены руководители Администрации Президента, Правительства, ряд других высших должностных лиц государства, главы регионов, уполномоченные и помощники Президента — инспекторы по областям. Глава государства сориентировал участников совещания на необходимость оперативного принятия решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают. Он констатировал:

— Буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. Но то ли еще будет. Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения. Это касается всего мира, вы это видите. Но главное — это люди. Это те потери во взаимоотношениях людей, которые трудно будет восполнить. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы — так называемой пандемии. Очевидно, что она затрагивает и нашу страну. Мы экспортоориентированная страна. Мы открытая, транзитная страна. Мы не можем полностью изолироваться от влияния тех процессов, которые происходят на планете, но можем сократить негативное воздействие на экономику и на наш привычный жизненный уклад населения.

Президент отметил, что для борьбы с инфекционными заболеваниями и заболеваниями вообще в стране мобилизованы все необходимые ресурсы:

— Без чрезвычайщины. По мере необходимости реагируем адекватно, но не чрезмерно.

По словам Александра Лукашенко, эти усилия получили высокую оценку ВОЗ:

— Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнями. В то же время порекомендовал с их точки зрения все то, что мы должны сделать.

На этот счет Глава государства указывает на то, что рекомендации не должны идти впереди принятия собственных разумных решений:

— Мы, наверное, с вами лучше знаем, что делать в нашей стране, но тем не менее прислушиваемся к советам специалистов со стороны. Мы значительно больше, и это отмечает ВОЗ, начали тестировать нашего населения. В разы увеличили тестирование. Тем самым хоть понемногу, но увеличили и выявление людей, которые заражены коронавирусом.

Между тем Глава государства подчеркивает, что и эта часть работы важная, но не главная:

— Главнейший вопрос — и специалисты со мной согласятся — это сохранить приемлемую загрузку системы здравоохранения, не перегрузить ее, чтобы она не рухнула, как это произошло в известных странах. Пока нам это удается, и дай бог нам такими темпами выйти, как специалисты говорят, на плато и свалиться вниз по заболеваемости нашего населения.

Фото: БЕЛТА