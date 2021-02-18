Именно книги – это первоисточник, с которым следует работать при изучении истории. Об этом в ходе круглого стола на тему «Историческая память. Политические деятели ХХ века в литературе», приуроченного к выходу в свет книги Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить», заявил директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.
Роман Мотульский убежден:
– Никакое сообщение в соцсети или телеграм-канале не сравнится с томиком книги. Книги – это первоисточник, именно к ним надо постоянно возвращаться и постоянно с ними работать.
Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Виктор Кураш отметил огромную значимость новой книги:
– Сегодняшняя книга – большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Белорусские граждане должны знать своих выдающихся деятелей. У нас в архивах материалы по Грековой, к сожалению, довольно скромны. Но у нас налажено тесное сотрудничество с российскими архивами, мы постоянно и плотно работаем с ними. И результаты такого сотрудничества находят воплощение в таких вещах, как новая книга.
Историк-архивист Анатолий Великий отметил, что при написании книги о Надежде Грековой и Михаиле Малинине автор работала в пяти архивах России:
– И плоды таких усилий, такие книги обогащают нашу историческую науку. Многие факты и архивные документы впервые введены в белорусскую историческую науку при подготовке этой книги. И это бесценный вклад автора.
При этом ученый подчеркнул еще один аспект, связанный с изданием новой книги Натальей Голубевой:
– Наталья Александровна – единственный человек в нашей стране, который двигает и продвигает в отечественной исторической науке такое направление, как биографистика. А личностей для этого в белорусской советской истории предостаточно.
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Мотульский: никакое сообщение в соцсети или телеграм-канале не сравнится с томиком книги
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ