Мотульский: никакое сообщение в соцсети или телеграм-канале не сравнится с томиком книги

Роман Мотульский убежден:отметил огромную значимость новой книги:отметил, что при написании книги о Надежде Грековой и Михаиле Малинине автор работала в пяти архивах России:При этом ученый подчеркнул еще один аспект, связанный с изданием новой книги Натальей Голубевой: