Книга о Грековой и Малинине издана в Беларуси – и появится в России

ХХ век – сложный, противоречивый и уникальный – стал поворотным моментом в судьбе Беларуси и России, подарив нам значимые личности и события. Об этом в ходе круглого стола на тему «Историческая память. Политические деятели ХХ века в литературе», приуроченного к выходу в свет книги Натальи Голубевой «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить», заявила ее автор. Мероприятие состоялось сегодня в Национальной библиотеке Беларуси.
Наталья Голубева отметила, что неоднозначность и насыщенность истории ХХ века обусловили актуальность подобных книг – исторически объективных и опирающихся на малоизвестные архивные документы, в том числе семейные. И это очень важно:
– Чтобы мы обратились к своим истокам, к тому периоду времени. ХХ век –сложный, противоречивый и уникальный – стал поворотным моментом в судьбе Беларуси и России. Значимые и уникальные личности и события, о которых спорят сегодня и, думаю, будут спорить еще долго для того, чтобы определить ту роль, ту предтечю, которые стали основой для формирования суверенного белорусского государства и того колоссального потенциала, который сегодня имеют и Беларусь, и Россия.
Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский высказал убеждение:
– Никакое сообщение в соцсети или телеграм-канале не сравнится с томиком книги. Книги – это первоисточник, именно к ним надо постоянно возвращаться и постоянно с ними работать. И история должна быть насыщена конкретными примерами, конкретными людьми и конкретными именами. И эта книга как раз открывает нам по сути новые имена. Это прекрасный материал и для широкого круга читателей, и для работы исследователей.
В ходе круглого стола состоялось прямое видеовключение из Москвы – к участникам минского круглого стола обратилась внучка Надежды Грековой и генерала Малинина:
– Очень хочется верить, кто книга получит достойную оценку белорусских читателей. Ко Дню Победы она будет представлена и в России.
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Книга о Грековой и Малинине издана в Беларуси – и появится в России
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ