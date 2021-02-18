Книга о Грековой и Малинине издана в Беларуси – и появится в России

Наталья Голубева отметила, что неоднозначность и насыщенность истории ХХ века обусловили актуальность подобных книг – исторически объективных и опирающихся на малоизвестные архивные документы, в том числе семейные. И это очень важно:высказал убеждение:В ходе круглого стола состоялось прямое видеовключение из Москвы – к участникам минского круглого стола обратилась внучка Надежды Грековой и генерала Малинина: