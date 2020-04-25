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Молодежь Минщины присоединилась к благотворительному проекту

В день республиканского субботника молодежь Минщины присоединилась к благотворительному проекту БРСМ «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков,  братских могил и могил неизвестных солдат.




Трудовая инициатива направлена на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к исторической памяти о героях войны - известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо. Весьма символично, что он стартовал в день проведения в Беларуси республиканского субботника.

Так, молодежь Борисовского района трудится на прилегающей территории военного сооружения времен Отечественной войны 1812 года «Батареи». В Станьково Дзержинского района окажут помощь в благоустройстве Братской могилы-мемориала. В Любанском районе активисты Союза молодежи приводят в порядок территорию возле памятника Комсомольцам и молодежи Любанщины, который расположен между улицами Боровика и Набережная. 


Не остались в стороне и лидеры Минской областной организации БРСМ, принимающие участие в субботнике на своей малой родине. Второй секретарь Владимир Богданов  работает на мемориале «Памятник землякам», установленном в память о 22 земляках -- воинах и партизанах, павших в годы Великой Отечественной войны,  в деревне Носилово Молодечненского района. Он приехал к монументу вместе с женой Катей и сыночком Ваней. Поддержала молодую семью и теща. Для Екатерины это еще и дань памяти ее деду, участнику Великой Отечественной, рассказал Владимир Богданов:

- Такие акции необходимы. Непосредственное пребывание на священных местах всегда заставляет задуматься о том, что пережили наши деды и прадеды во имя будущего, заставляет нас быть достойными этих героических людей. 
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Фото: Елена КЛИМОВИЧ
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