Молодежь Минщины присоединилась к благотворительному проекту

Трудовая инициатива направлена на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к исторической памяти о героях войны - известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо. Весьма символично, что он стартовал в день проведения в Беларуси республиканского субботника.Так, молодежь Борисовского района трудится на прилегающей территории военного сооружения времен Отечественной войны 1812 года «Батареи». В Станьково Дзержинского района окажут помощь в благоустройстве Братской могилы-мемориала. В Любанском районе активисты Союза молодежи приводят в порядок территорию возле памятника Комсомольцам и молодежи Любанщины, который расположен между улицами Боровика и Набережная.Не остались в стороне и лидеры Минской областной организации БРСМ, принимающие участие в субботнике на своей малой родине. Второй секретарь Владимир Богданов работает на мемориале «Памятник землякам», установленном в память о 22 земляках -- воинах и партизанах, павших в годы Великой Отечественной войны, в деревне Носилово Молодечненского района. Он приехал к монументу вместе с женой Катей и сыночком Ваней. Поддержала молодую семью и теща. Для Екатерины это еще и дань памяти ее деду, участнику Великой Отечественной, рассказал Владимир Богданов: