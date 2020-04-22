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Могилевская область расширяет площади под возделывание гречихи

Посеять, вырастить и выгодно продать

Во время рабочей поездки в Бобруйск Президент особое внимание обратил на возделывание гречихи, в том числе в Могилевской области, обеспечение своей крупой белорусского рынка. Это связано с увеличением спроса на нее и ограничением поставок из соседней России. Как регион намерен реализовать требование Главы государства и какие для этого есть возможности?


Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Кожемякин проинформировал: в прошлом году гречиху выращивали на площади 3,5 тысячи гектаров, в 2020-м она займет около 5 тысяч. Семян достаточно, есть реальная возможность выполнить указания Президента.

Наиболее значительный прирост посевных площадей намечается в Круглянском районе. По словам заместителя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Юрия Евсеева, они увеличатся в 2,5 раза и достигнут 500 гектаров. Половина их в прошлом году приходилась на ОАО «Круглянская Искра». Главный агроном Игорь Кейзеров пояснил: здесь умеют работать с культурой, никогда не бывает проблем с семенами, которые готовят сами. Правда, в прошлом году на первых порах после сбора урожая были трудности с реализацией. Но затем в связи с известными событиями продали всю. Теперь, учитывая обстановку на рынке, планируют увеличить площади.

Еще больше займет она в Дрибинском районе: с 450 гектаров в прошлом сезоне увеличится до 700 в нынешнем. Кроме сельхозпредприятий, где гречиха возделывалась раньше, теперь подключатся также ОАО «Дрибинрайагропромтехснаб» и «Дрибин-Агро», находящиеся в доверительном управлении УП «Горецкий элеватор».

Не остаются в стороне и дрибинские фермеры. Один из них, Василий Игнатенко, утверждает, что гречиха выгодна в севообороте. Правда, в некоторые годы были трудности со сбытом, но теперь их нет. Вместе с отцом и братьями в этом году намерены выращивать культуру на 200 гектарах. Могли бы и больше, да недостаточно своей земли.

Специалист производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дрибинского райисполкома Михаил Михайлов говорит, что местные власти готовы выделить фермерам дополнительные площади для расширения посевов гречихи. Но надо найти компромисс по конкретным участкам с учетом уже размещенных на них культур.

В целом ход полевых работ в Могилевской области производит хорошее впечатление. Всех яровых посеяно больше, чем в среднем по стране. На последних гектарах ложатся в почву семена льна. Возрастают темпы сева кукурузы. На зерно под нее отводится в полтора раза больше площадей, чем в 2019-м. По словам Андрея Кожемякина, при благоприятных условиях есть возможность получить урожай всех культур больший, чем в прошлом году. Этому способствует лучшая заправка почвы. Минеральных удобрений накоплена уже половина от потребности, в то время как год назад на эту дату было лишь 36 процентов.

Фото: pixabay


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