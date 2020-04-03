Предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов, пишет БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Минпром ведет ежедневный мониторинг ситуации на подведомственных предприятиях. Режим работы в организациях в настоящее время не изменен, — проинформировали в пресс-службе Министерства промышленности. — Существуют единичные факты нарушения договорных обязательств на поставку продукции либо закупку сырья, материалов и покупных изделий со стороны контрагентов. Это связано с приостановкой производств в отдельных государствах и переносом отгрузок готовой продукции. Но эти частные случаи не влияют на график работы заводов".
Как отметили в министерстве, при возникновении срывов поставок иностранных комплектующих предусматриваются корректировки графиков работы предприятий, переносы трудовых дней на другие даты. В случае затруднений при поставках готовой отечественной продукции за границу прорабатываются альтернативные меры решения этих вопросов.
На предприятиях проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Об этом ежедневно докладывается в Минпром.
Опубликовано:
570
Министерство промышленности: предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...