Министерство промышленности: предприятия работают в штатном режиме, есть единичные срывы поставок от контрагентов

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БЕЛТА

, — проинформировали в пресс-службе Министерства промышленности.Как отметили в министерстве, при возникновении срывов поставок иностранных комплектующих предусматриваются корректировки графиков работы предприятий, переносы трудовых дней на другие даты. В случае затруднений при поставках готовой отечественной продукции за границу прорабатываются альтернативные меры решения этих вопросов.На предприятиях проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Об этом ежедневно докладывается в Минпром.