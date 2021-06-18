Правоохранители уделят больше внимания местам массового отдыха людей, информирует УВД Минского облисполкома.
– Пляжная и лесопарковые зоны – идеальны для летнего отдыха компаниями и с детьми. Для профилактики правонарушений и обеспечения личной и имущественной безопасности граждан теперь каждый день в местах массового отдыха граждан дежурят сотрудники милиции, проводятся совместные рейды со спасателями, – пояснили в областном УВД.
Но некоторым недостаточно предупреждений. Только в Солигорском районе с начала мая в местах массового отдыха уже выявлено 19 административных правонарушений: пять по линии ГАИ и 14 по ст.19.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).
– Проводя время на природе, некоторые граждане пренебрегают правилами безопасного и уважительного поведения и нормами законодательства. Задача милиции – обеспечить правопорядок, личную и имущественную безопасность отдыхающих. Места отдыха обычно располагаются рядом с водоемами и лесами – вдали от жилых районов. Но они не перестают быть общественными местами, в которых запрещено распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, – напомнили в отделе охраны правопорядка и профилактики правонарушений Солигорского РОВД.
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Милиция усилит контроль в местах массового отдыха граждан
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