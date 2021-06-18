Милиция усилит контроль в местах массового отдыха граждан

– пояснили в областном УВД.Но некоторым недостаточно предупреждений. Только в Солигорском районе с начала мая в местах массового отдыха уже выявлено 19 административных правонарушений: пять по линии ГАИ и 14 по ст.19.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).– напомнили в отделе охраны правопорядка и профилактики правонарушений Солигорского РОВД.