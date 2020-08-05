МИД: белорусы при взрыве в Бейруте не пострадали

Информация о пострадавших белорусах при взрыве в Бейруте не поступала. Об этом сообщает Twitter Министерства иностранных дел.

«По данным посольства Беларуси в Сирии, в настоящее время сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва в порту Бейрута нет. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана», – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также опубликовало телефоны посольства для экстренной связи: +963948888653 (Сирия), +96170534212 (Ливан).

Напомним, мощный взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел во вторник вечером. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки зданий, машин, во многих кварталах были выбиты стекла. Согласно последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч получили ранения.

Местные власти полагают, что взорвались 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы ливанскими таможенниками в 2015 году и хранились на складе.

В столице Ливана, признанной зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. Объявлен общенациональный траур.