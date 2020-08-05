Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста телеканал.





Число пострадавших превышает 4 тысячи, среди них 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

Мощный взрыв произошел накануне в районе морского порта столицы Ливана неподалеку от базы ВМС страны.





















В городе, который объявили районом бедствия, на две недели ввели режим чрезвычайного положения.





















Причиной взрыва, по предварительным данным, стала хранившаяся в порту аммиачная селитра. 2750 тонн нитрата аммония хранили на складе в течение последних шести лет.











