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  2. Microsoft планирует улучшить Windows 11

Microsoft планирует улучшить Windows 11

Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в будущем году. Об этом заявили в Microsoft, пишет РИА Новости.


Разработчики отмечают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большую часть проблем. Среди них – совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.

Также в Microsoft ускоряют развертывание новой ОС. Возможность обновиться до Windows 11 получит большинство пользователей.

Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. В Windows 11 вошло множество изменений, включая обновленный интерфейс.

Фото: pixabay.com
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