Медик объяснила, как быстро восстанавливается память после коронавируса

Нарушение памяти в результате заражения коронавирусной инфекцией – проблема нередкая. В среднем она решается через 1,5–2 месяца. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.
– Очень многие после коронавирусной инфекции, даже перенесенной в легкой форме, жалуются на то, что нарушаются память и внимание. Такие пациенты становятся менее сосредоточенными, им сложнее так же активно функционировать на своем рабочем месте, как это было раньше. Проверить это предлагаю с помощью системы тестов. Отвечая на вопросы, можно понять свой когнитивный статус, то есть насколько память, внимание, запоминание и реакция сейчас в хорошем состоянии, – обратила внимание медик.
Если тесты покажут, что пациент действительно столкнулся с нарушениями памяти вследствие коронавируса, стоит обратиться к врачу-неврологу, который назначит препараты.
– У большинства наших пациентов все возвращается на круги своя. Но чтобы это вернулось быстрее, лучше принять какие-то меры, – отметила Татьяна Шаповаленко.
Ранее врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказывал об эффективных способах, позволяющих восстановить память после COVID-19. В частности, он советовал читать книги, решать кроссворды, изучать иностранные языки, больше смеяться, правильно питаться.
Отмечается, что в среднем снижение памяти после коронавируса сохраняется 1,5–2 месяца, но это может продолжаться и дольше – около года.
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