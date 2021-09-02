Главная Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются Опубликовано: 02.09.2021 18:13:24 443 Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА. Фото из архива БЕЛТА Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Макей МИД Версия для печати Новости и статьи