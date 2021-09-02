Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются

Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

Будет дополнено.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы