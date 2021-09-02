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  2. Макей не исключает, что бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе

Макей не исключает, что бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не исключает, что бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

– Никто не может исключать, что поспешное бегство американцев из Афганистана связано с геополитическими перспективами, – сказал министр.

– Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Афганистане, будем смотреть на заявления нынешнего руководства этой страны и соответствующим образом выстраивать свою политику, – подчеркнул глава МИД.

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