Главная Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять Опубликовано: 02.09.2021 18:27:24 430 Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА. Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Макей США Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи