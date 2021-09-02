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  2. Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять

Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.


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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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