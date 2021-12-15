Любецкая: правовая позиция Конституционного Суда по санкциям – это правовой прецедент

Беларусь вправе рассчитывать на соблюдение норм международного права, а оглашенная сегодня правовая позиция Конституционного Суда по санкциям – это правовой прецедент. Об этом после оглашения решения Конституционного Суда Беларуси по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь» заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая.





Парламентарий, присутствовавшая на оглашении решения Конституционного Суда, отметила:

– Состоявшееся сегодня судебное разбирательство в Конституционном Суде Республики Беларусь и принятое решение о высказывании правовой позиции относительно ограничительных мер, принятых в отношении Республики Беларусь, выполнено Конституционным Судом в пределах компетенции, предусмотренной Кодексом о судоустройстве и статусе судей, а также законом о конституционном судопроизводстве.

Светлана Любецкая подчеркнула:

– В целом оценивая это решение и высказывая к нему отношение, следует отметить, что такая правовая позиция – это правовой прецедент. Оценка дана официально, Конституционным Судом. С учетом того что Республика Беларусь является суверенным правовым государством, действует в рамках правового поля, являясь полноправным участником мировой правовой системы, она вправе рассчитывать на соблюдение норм международного права. Об этом сегодня и шла речь на судебном заседании.

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