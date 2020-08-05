Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в Бейруте, сообщает пресс-служба Главы белорусского государства.

«С большой болью в Беларуси восприняли печальное известие о многочисленных жертвах трагического происшествия в порту Бейрута», – говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру Ливана, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.