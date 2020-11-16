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  2. Лукашенко требует предложить людям понятный и незатратный способ участия в поддержании качества и развитии дорог

Лукашенко требует предложить людям понятный и незатратный способ участия в поддержании качества и развитии дорог

Такую задачу Президент поставил сегодня на совещании о совершенствовании взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению. Впрочем, этот вопрос стал поводом для более глобальных заявлений.
 


– Народ, общество хочет перемен. Они замкнулись на Президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в Конституцию. Мы с вами недавно договорились, что для того, чтобы процентов на 70–80 передать полномочия Президента Парламенту, Правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Я это уже во второй раз заявляю. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страницах Президенту, лежат в плоскости Парламента и Правительства, – подчеркнул Александр Лукашенко.
 
Он считает, что именно Правительство должно с учетом обстоятельств, возможностей бюджета проработать все вопросы.
 
– С подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов обсуждайте, дебатируйте в Парламенте. На уровне законов принимайте решения и вносите Закон для подписания Президенту, – добавил Глава государства.
 
Один из вопросов, который уже не первый год волнует общество и по которому до сих пор не выработано окончательное решение, – дорожный сбор. 
 
– Мы когда вводили ее (пошлину. – Прим. ред.), ставилась цель привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. Общая протяженность дорожной сети Беларуси достигает почти 90 тысяч километров, а плотность у нас – самая высокая на пространстве СНГ и одна из высоких в мире. К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей. Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек, – напомнил Александр Лукашенко.
 

Президенту доложили, что в созданных условиях автомобилисты (а в республике зарегистрировано почти 5 миллионов транспортных средств) отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание, ремонт и строительство новых. 
 
– Изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты: с 2014 года у нас действует так называемый дорожный сбор. Однако люди считают, что характер его взимания не учитывает интенсивность использования транспортного средства. А значит, и частоту эксплуатации дорог, – отметил Александр Лукашенко.

– Одинаково платят и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон раз в неделю ездит на дачу. Поэтому нам предстоит определиться по ключевому вопросу. Как обновить существующий порядок, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог?  – задал вопрос заинтересованным ведомствам Александр Лукашенко.
 

Порядок должна быть справедливым, обратил внимание Президент. И предложил поискать пути компенсации выпадающей части доходов.
 
– Депутаты это вместе с Правительством обсуждают – Парламент от французского слова parler. Ну вот и будем обсуждать. Потом Президент подпишет тот закон, который вы примете. Вот и все распределение полномочий в данном вопросе. Дальше пойдем больше. Ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Потому что вопросов, острых для общества, у нас немного. И мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно понимаете и знаете, что их принимал в основном Президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без их решения страны быть не может.
 
Как проинформировал Президента Премьер-министр Роман Головченко, средний платеж 7,45 базовой величины, или 201 рубль в год. Сумма зависит от типа автомобиля.




Фото: БЕЛТА
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