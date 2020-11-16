Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил журналистам по итогам совещания о совершенствовании взимания платы за допуск к дорожному движению, прошедшего сегодня во Дворце Независимости. При этом заметил, что четкий механизм еще будет проработан на уровне депутатов и Правительства.
– Вопрос для парламентариев не новый, – сказал Владимир Андрейченко. – Обращения граждан продолжают поступать и сегодня. Ставится два вопроса: отвязать госпошлину от прохождения технического осмотра и второй – включить ее в стоимость моторного топлива.
Владимир Андрейченко подчеркнул: второй вариант на первый взгляд принесет большие плюсы:
– Но я скажу, что там будет и много минусов. Среди плюсов – простота. Чем больше покупаешь топлива, тем больше платишь. Это справедливо. Но вместе с тем есть и ряд негативных моментов. Прежде всего это одновременное резкое повышение цен на топливо. При этом будет разница в ценах между стоимостью топлива в нашей стране и в России. И третье. Если мы заложим прибавку в стоимость топлива, то это скажется и на инфляции. Подорожают и другие товары. Поэтому над вопросом надо подумать. Принято решение, что госпошлину от технического осмотра нужно отвязать однозначно, при этом найти простой, понятный и справедливый вариант.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко о дорожном сборе: принято решение, что госпошлину от технического осмотра нужно однозначно отвязать
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