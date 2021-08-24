Лукашенко рассказал, поддерживает ли он закрытие школ в неперспективных деревнях, и предложил альтернативу

Во время Республиканского педагогического совета Глава государства обратил внимание на оптимизацию школ и поступающие в связи с этим жалобы. Александр Лукашенко привел пример столицы:
– В центре Минска население уже постарше. Там нет ни маленьких деток, ни школьников. Что происходит? Свободные детские сады и школы. А молодежь, которая рожает, живет в микрорайонах на окраинах. И мы начинаем штамповать там школы. А это колоссальные деньги. И где ты возьмешь тогда деньги для повышения зарплат?
Президент напомнил и о том, что в деревнях закрываются неперспективные школы, где в одном классе учатся лишь по несколько учеников:
– И что это за образование? Что это за обучение? И как только эту школу Карпенко (министр образования Игорь Карпенко. – Прим. ред.) закрывает или местные власти, сразу ко мне шквал жалоб. Не жалуйтесь! Я вас не поддержу! Потому что я знаю, что такое учительство, что такое школа. Какие знания получит ребенок, если учитель одновременно в одном классе ведет три урока?
Выходом из сложившейся ситуации Александр Лукашенко видит подвоз детей:
– Мы полностью страну обеспечили школьными автобусами. Целая программа была поручена одному из банков. Надо только посмотреть, как они там используются. Автобусы хорошие, Президент их туда передал, а они используются и на уборочную кампанию, и туда-сюда…
Такой же опыт, считает Глава государства, можно перенять и для столицы:
–Точно так и в Минске. Почему мы боимся подвезти, если надо, маршруты организовать? Это будет дешевле.
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