Лукашенко: при необходимости форпост в Беларуси будет создан в течение месяца

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в интервью американской телекомпании CNN в очередной раз прокомментировал домыслы о том, что Беларусь, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении. Об этом пишет БЕЛТА.
"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, – сказал Глава государства. – Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. – Прим. БЕЛТА) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят".
Александр Лукашенко обратил внимание, что если говорить по существу, то Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России: "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы этого не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим".
"Поэтому разговоры о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", – добавил Глава государства.
Фото: БЕЛТА