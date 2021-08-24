Лукашенко поручил выработать исчерпывающий образовательный стандарт

Выступая на Республиканском педагогическом совете, Президент обратил внимание на то, что предстоит решить принципиальные вопросы, от которых зависит успешность всего образовательного процесса.



– Многие из них уже отражены в новой редакции Кодекса об образовании... Но в кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются устройства школы… Поэтому поручаю выработать также стандарт, где закрепим четкие требования – начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя. И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно… Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой, – отметил Александр Лукашенко.



Глава государства обратился к собравшимся:



– Сегодня мы с вами фактически открываем новый учебный год. Все предложения, прозвучавшие на педсовете, будут обобщены. У нас есть год, чтобы решить все поставленные сегодня задачи. Я уверен, что благодаря вашей мудрости, профессионализму, любви к детям и родной земле мы с этими задачами справимся.



(Будет дополнено)