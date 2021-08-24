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  2. Лукашенко поручил выработать исчерпывающий образовательный стандарт

Лукашенко поручил выработать исчерпывающий образовательный стандарт

Выступая на Республиканском педагогическом совете, Президент обратил внимание на то, что предстоит решить принципиальные вопросы, от которых зависит успешность всего образовательного процесса. 
 
– Многие из них уже отражены в новой редакции Кодекса об образовании... Но в кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются устройства школы… Поэтому поручаю выработать также стандарт, где закрепим четкие требования – начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя. И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно… Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой, – отметил Александр Лукашенко.
 
Глава государства обратился к собравшимся:
 
– Сегодня мы с вами фактически открываем новый учебный год. Все предложения, прозвучавшие на педсовете, будут обобщены. У нас есть год, чтобы решить все поставленные сегодня задачи. Я уверен, что благодаря вашей мудрости, профессионализму, любви к детям и родной земле мы с этими задачами справимся.
 
(Будет дополнено)
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