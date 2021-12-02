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Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Об этом Глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


Александр Лукашенко пояснил, что после принятия изменений в Конституцию Беларуси состоятся новые выборы всех органов власти.

"И Парламента, и президентские, и делегатов Всебелорусского собрания, – отметил Президент. – Нам до президентских выборов четыре года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы".

"На основании того, если Президент так решит. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены иные сроки выборов", – добавил Глава государства.

При этом Александр Лукашенко затруднился ответить на вопрос, станет ли он участвовать в следующих выборах.

"Не знаю. Честно, не знаю", – сказал он. По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.

"Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", – отметил белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
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