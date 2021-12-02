Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Об этом Глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
Александр Лукашенко пояснил, что после принятия изменений в Конституцию Беларуси состоятся новые выборы всех органов власти.
"И Парламента, и президентские, и делегатов Всебелорусского собрания, – отметил Президент. – Нам до президентских выборов четыре года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы".
"На основании того, если Президент так решит. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены иные сроки выборов", – добавил Глава государства.
При этом Александр Лукашенко затруднился ответить на вопрос, станет ли он участвовать в следующих выборах.
"Не знаю. Честно, не знаю", – сказал он. По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.
"Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", – отметил белорусский лидер.
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