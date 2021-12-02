"Мне все равно, кем они там меня считают". Лукашенко о непризнании его на Западе

Президент Беларуси Александр Лукашенко безразлично относится к тому, считают ли его Президентом на Западе. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
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Главе государства был задан вопрос, обращалась ли к нему и.о. канцлера Германии во время недавних телефонных разговоров словами "господин Президент".
– То есть все эти разговоры про признание-непризнание – все пустое? Момент истины, – заметил интервьюер.
– Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический... Я ее называл канцлером, она меня – Президентом. Все это пустое, абсолютно, это дурное даже: вот, Президентом его признают – не признают. Слушайте, да мне все равно, кем они там меня считают. Я же Президент Беларуси, – подчеркнул белорусский лидер.
– Слушайте, меня в России, Китае, Индии, Турции, постсоветское пространство признали Президентом и поздравили. Мне вот так достаточно этого для того, чтобы моя страна была всем необходимым обеспечена, – добавил Александр Лукашенко.