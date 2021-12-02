Лукашенко: Запад придумал скользкий фейк о намерении России напасть на Украину

– обратил внимание Александр Лукашенко.Глава государства при этом заметил: на Западе понимают, что одновременно надо отвлечь белорусскую армию и держать ее в напряжении по всем фронтам, пока Россия якобы будет "вторгаться" в Украину., – сказал Президент.