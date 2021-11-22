Локдаун для не вакцинированных против коронавируса граждан введен в Чехии

Так, с 22 ноября гражданам, не получившим прививку и не имеющим справки о перенесенном в течение последних 180 дней коронавирусе, запретят посещать заведения общепита, в том числе открытые террасы, фитнес-центры, музеи, заведения сферы услуг, массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны.Работодатели должны проводить еженедельное тестирование невакцинированных сотрудников. Кроме того, власти советовали владельцам компаний и руководителям госучреждений перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Правительство обещало работодателям возместить ущерб, который возникнет в период локдауна.Как уточняет ТАСС, в Чехии, где проживают 10,7 млн граждан, на минувшей неделе в течение двух дней регистрировали максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за пандемию – почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных за время распространения инфекции в республике сложилось на уровне 1 995 291. Из них выздоровели 1 760 057 человек, от осложнений умерли 32 079 жителей.В Чехии прививать против COVID-19 начали 27 декабря минувшего года. Полный курс вакцинации прошли 6 248 887 жителей. В Чехии применяют препараты от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.