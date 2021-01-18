«Личное оскорбление для 70 миллионов человек». Американцы критикуют республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа

Среди отдавших свои голоса за второй импичмент Дональда Трампа членов Палаты представителей США было 10 республиканцев. Часть из них столкнулась с критикой коллег и избирателей. А сам американский лидер, как утверждают местные СМИ, уже собирает информацию о пошедших против него членов партии.
Одной из десятки одобривших импичмент республиканцев была Хайме Эррера Бейтлер. В округе Кларк в Вашингтоне, который представляет политик, такое решение встретили негативно. Женщины-республиканки Кларка (они называют себя крупнейшей организацией подобного рода в штате) направили письмо Бейтлер, в котором заявили, что намерены избрать вместо нее другого кандидата-консерватора от округа.
«Исполнительный совет организации един в осуждении ваших действий по предательству действующего президента-республиканца, – сказано в тексте письма. – И этот голос никогда не будет забыт, так как ваш поступок – личное оскорбление более 70 миллионов американцев, проголосовавших за нашего президента».
Частичные результаты голосования по резолюции об импичменте. Среди поддержавших ее – фамилии республиканцев
С бойкотом со стороны коллег столкнулась и другая республиканка, проголосовавшая за выдвижение импичмента президенту, – Элизабет Чейни. Комментируя свое решение, она заявила: «Никогда еще [в истории страны] не было большего предательства со стороны президента США в отношении своей администрации и присяги Конституции». После заявления Чейни о намерении голосовать за импичмент, часть республиканцев запустила петицию о снятии ее с должности. Сама член нижней палаты Конгресса снимать полномочия отказалась.
Внимание на десятку не поддержавших его республиканцев обратил и президент США Дональд Трамп. Согласно информации The Wall Street Journal, глава государства запросил у своих помощников информацию о данных членах Палаты представителей. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что Трамп также интересовался, «делал ли он что-либо» в прошлом для данных законодателей. А еще – спрашивал, кто может стать соперниками указанных республиканцев на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс.
Напомним, резолюцию Палаты представителей об импичменте Трампа по причине подстрекательства к мятежу поддержали 232 члена нижней палаты Конгресса. Среди них – 10 республиканцев, что для США новый рекорд. До этого никогда столько конгрессменов не голосовали против президента-однопартийца.
Импичмент Трампу решили объявить после беспорядков у Капитолия 6 января. Тогда сторонники действующего главы государства ворвались в здание Конгресса, помешав заседанию двух его палат по утверждению итогов президентских выборов. Позже конгрессмены возобновили дебаты и утвердили победу Джозефа Байдена. Инаугурация состоится 20 января.
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«Личное оскорбление для 70 миллионов человек». Американцы критикуют республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа
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