Ленинградская область заинтересована в приобретении белорусских станций водоочистки. Об этом заявил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко во время переговоров с Премьер-министром нашей страны Романом Головченко.
– Ленинградская область приняла на себя серьезные обязательства по поручению Президента России, связанные с улучшением качества подачи питьевой воды населению. Стоит задача сделать рывок по обеспечению качественной питьевой воды, особенно в малых населенных пунктах. И уже следующий год объявлен годом чистой воды в Ленинградской области, и мы закупаем белорусские станции водоочистки контейнерного типа и малые, и большие. И стоит задача на следующий год закупить 139 станций. То, что производится в Беларуси нас абсолютно устраивает. Самое главное – очень хорошее качество.
По словам губернатора, для Ленинградской области сотрудничество с Беларусью очень важно.
– За последние 15 лет сложились хорошие связи. У нас растет товарооборот. И в этом году у нас есть шансы, чтобы он был не ниже уровня 2019 года. При встрече с Президентом Беларуси мы обсуждали ряд новых тем, по которым мы хотели бы сотрудничать и наладить взаимоотношения.
Фото: БЕЛТА
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Ленинградская область заинтересована в приобретении белорусских станций водоочистки
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