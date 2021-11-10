Лавров: белорусско-российский диалог заметно интенсифицировался

Белорусско-российский политический диалог заметно интенсифицировался. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
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– Это мероприятие – часть насыщенного белорусско-российского политического диалога, который за последнее время заметно интенсифицировался, – отметил Сергей Лавров.
Он назвал историческим состоявшееся 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства.
– На нем наши лидеры утвердили целый пакет интеграционных документов, включая основные положения реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 отраслевых союзных программ, – напомнил руководитель МИД РФ. – Они также одобрили обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Эти решения определяют конкретные параметры углубленной интеграции России и Беларуси в различных сферах на перспективу.
Немаловажная роль в достигнутых договоренностях отводится министерствам иностранных дел двух стран. Сергей Лавров заявил, что сегодня стороны планируют подписать программу согласованных внешнеполитических действий Беларуси и России на ближайшие 2 года, где приоритетными будут вопросы внешнеполитического сопровождения и реализации решений Высшего госсовета и Совета министров Союзного государства.
Стороны также подведут итоги предыдущей аналогичной внешнеполитической программы.
– Мы исходим из того с нашими белорусскими друзьями, что совместная работа с опорой на этот базовый документ позволяла эффективно купировать попытки так называемого коллективного Запада оказывать давление на наши страны, – подчеркнул он. – Достаточно эффективно развивалось сотрудничество по противодействию антибелорусской кампании, развязанной Вашингтоном и его европейскими союзниками в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ИКАО. В тесном контакте с единомышленниками отводили попытки использовать эти площадки в ущерб интересам наших двух государств.