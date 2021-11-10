Лавров: белорусско-российский диалог заметно интенсифицировался

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РИА Новости

– отметил Сергей Лавров.Он назвал историческим состоявшееся 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства.напомнил руководитель МИД РФ.Немаловажная роль в достигнутых договоренностях отводится министерствам иностранных дел двух стран. Сергей Лавров заявил, что сегодня стороны планируют подписать программу согласованных внешнеполитических действий Беларуси и России на ближайшие 2 года, где приоритетными будут вопросы внешнеполитического сопровождения и реализации решений Высшего госсовета и Совета министров Союзного государства.Стороны также подведут итоги предыдущей аналогичной внешнеполитической программы.– подчеркнул он.