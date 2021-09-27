Лаппо о ситуации с мигрантами: условия, в которых они находятся, – это условия сороковых годов

Об этом председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил журналистам по итогам доклада Президенту об обстановке на государственной границе. Говоря о ситуации с беженцами, он отметил, что только за последние сутки была предпринята попытка выдавить с одного из сопредельных государств на нашу территорию 25 групп мигрантов общей численностью около 300 человек. Обратил он внимание и на группу из 32 беженцев, которые уже долгое время находятся на территории Беларуси:





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– Главе государство докладывалось, что если бы пограничники и местное население не помогали им, их бы давно уже не было. Их перспектива? Мы – люди. Мы будем им помогать. Продуктами, теплыми вещами. Сегодня акции будут проходить, завтра. Конечно, мы этих людей в беде не бросим. Но те условия, в которых они находятся, – это условия сороковых годов. С людьми так обращаться нельзя.

При этом Анатолий Лаппо отметил, что эти люди в любом случае настроены попасть в Евросоюз. А говоря о масштабах выдавливания людей с сопредельных стран на нашу территорию, назвал следующие цифры:

– За последнюю неделю – с понедельника до понедельника – было около 150 таких групп. Это примерно 2300 тысячи человек. Некоторых, может быть, пытались выдавить по 2–3 раза.

Что касается сил и средств для охраны государственной границы, Анатолий Лаппо отметил, что их достаточно. При этом обратил внимание:

– Если раньше пограничник нес службу восемь часов, то сейчас приходится нести и девять, и десять, и одиннадцать. Но ни для кого не секрет, что ребят мы отбираем более здоровых и выносливых.

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