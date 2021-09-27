Лаппо об усилении украинской границы: за последние четыре года мы ее по отдельным направлениям усилили даже сильнее, чем польскую

Об этом председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил журналистам по итогам доклада Президенту об обстановке на государственной границе.

фото БЕЛТА

– Усиляем мы ее давно. С Украиной у нас граница протяженностью 1084 километра. В этом году мы уже одну заставу сдали, будем сдавать еще две. За последние четыре года мы украинскую границу по отдельным направлениям усилили даже сильнее, чем польскую. Сигнализационные комплексы у нас уже расположены на протяжении около 500 километров. Работаем постоянно.

Глава ГПК также обратил внимание на то, что в последние пять лет совместно с Россией реализовывается программа по оборудованию южных рубежей:

– Мы оборудовали практически всю Чернобыльскую зону. Конечно, сразу все не сделаешь. Но мы делаем все для того, чтобы граница там была фактически закрыта. Вы видите, сколько там тренировочных лагерей.

Ответил Анатолий Лаппо и на претензии Евросоюза по поводу недостаточной охраны границы:

– Раньше мы охраняли и там, и там. А сейчас мы охраняем свою рубашку. Хотели вместе работать – работали. Сейчас не хотите – что сделать.

deu@sb.by