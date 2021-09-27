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  2. Лаппо назвал обстановку на границе контролируемой

Лаппо назвал обстановку на границе контролируемой

Об этом председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил журналистам по итогам доклада Президенту.

фото БЕЛТА

 Главе государства я доложил, что обстановка на границе контролируемая. Конечно, есть отдельные элементы дестабилизации. Особенно со стороны Евросоюза. Они пытаются массово выдавливать мигрантов. И это накладывает свой отпечаток.

Отдельно Анатолий Лаппо коснулся обстановки на южном направлении :

 Вы видите, как наша соседка себя повела. Речь о попытке заброса на нашу территорию, перемещении оружия, боеприпасов, нарушителях государственной границы. Если взять обстановку нынешнюю и обстановку три года назад – они, конечно же, отличаются.

deu@sb.by

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