Лаппо назвал обстановку на границе контролируемой

Об этом председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил журналистам по итогам доклада Президенту.

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– Главе государства я доложил, что обстановка на границе контролируемая. Конечно, есть отдельные элементы дестабилизации. Особенно со стороны Евросоюза. Они пытаются массово выдавливать мигрантов. И это накладывает свой отпечаток.

Отдельно Анатолий Лаппо коснулся обстановки на южном направлении :

– Вы видите, как наша соседка себя повела. Речь о попытке заброса на нашу территорию, перемещении оружия, боеприпасов, нарушителях государственной границы. Если взять обстановку нынешнюю и обстановку три года назад – они, конечно же, отличаются.

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