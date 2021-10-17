Ксения Галецкая поделилась эмоциями от победы на «Sanremo Junior»

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– Всем участникам уже раздали какие-то грамоты, кубки. Я стою на сцене, смотрю на них – а у меня еще ничего нет. И вот тут должны объявлять победителя «Sanremo Junior». Начала понимать, что, возможно, это буду я, но все равно еще не верила, – улыбается юная певица. – Окончательно в этом убедилась, когда назвали победительницу: «Ксения Галецкая, Беларусь». Я была невероятно счастлива. Особенно было круто петь в конце! Тогда захватил какой-то адреналин, я максимально передала свою энергетику залу.
Ксении Галецкой 14 лет, она занимается музыкой с шестилетнего возраста. Певица – лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2019 год. Она завоевала Гран-при на XVII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2019». Наивысшую награду Ксении вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии Торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2019». Кроме того, Ксения Галецкая стала финалисткой Национального отборочного тура Международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» и финалисткой Национального отборочного тура Международного детского вокального конкурса «Новая волна». В репертуаре белоруски есть песни на белорусском, русском и английском языках.
Ксения Галецкая занимается вокалом в студии искусств продюсерского центра «Спамаш» под руководством педагога Татьяны Трухан.
– «Sanremo Junior» – это известный во всем мире детский конкурс творчества, где ребята из многих стран соревнуются в исполнительном мастерстве. Наша Ксения, безусловно, талантлива, она сделала все, что могла, для получения Гран-при. Состязание было очень серьезным, но победа никогда не дается легко. Ксюша очень много трудится, никогда не останавливается на достигнутом, и у нее все получилось, – рассказала Татьяна Трухан.
Президент поздравил юную белорусскую певицу Ксению Галецкую с победой на международном конкурсе «Sanremo Junior»