Ксения Галецкая поделилась эмоциями от победы на «Sanremo Junior»

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улыбается юная певица.Ксении Галецкой 14 лет, она занимается музыкой с шестилетнего возраста. Певица – лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2019 год. Она завоевала Гран-при на XVII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2019». Наивысшую награду Ксении вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии Торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2019». Кроме того, Ксения Галецкая стала финалисткой Национального отборочного тура Международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» и финалисткой Национального отборочного тура Международного детского вокального конкурса «Новая волна». В репертуаре белоруски есть песни на белорусском, русском и английском языках.Ксения Галецкая занимается вокалом в студии искусств продюсерского центра «Спамаш» под руководством педагога Татьяны Трухан.– рассказала Татьяна Трухан.