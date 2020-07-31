Криштиану Роналду купил Bugatti за восемь миллионов евро в честь победы в чемпионате Италии

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил победу в чемпионате Италии покупкой нового автомобиля – эксклюзивного Bugatti Centodieci за восемь миллионов евро, сообщает Tuttusport.

Французская компания планирует выпустить только десять таких машин, приурочив их выход к 110-летию Bugatti.

Centodieci будет развивать скорость до 380 км/ч, а до 100 км/ч авто «взрывается» за 2,4 секунды.

Португальский форвард купил лимитированный Bugatti в честь победы туринского клуба в Серии А, но получить ее сможет только в следующем году.

Ранее мы писали, что Роналду в честь победы в чемпионате Италии приобрел яхту за шесть миллионов евро.

35-летний нападающий в нынешнем сезоне стал самым результативным игроком «Юве», в 33 матчах забив 31 мяч и отдав шесть голевых передач. «Старая синьора» обеспечила себе девятое чемпионство кряду за два тура до окончания национального первенства. В заключительном туре команда Маурицио Сарри 1 августа примет «Рому».