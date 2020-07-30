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Роналду после выигрыша чемпионата Италии побаловал себя яхтой

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал себе подарок после успешного завершения футбольного сезона.


Туринцы, напомним, в девятый раз подряд и в 36-й раз в своей истории стали чемпионами Италии, выиграв титул за два тура до окончания первенства. Для Роналду это второе "скудетто" в составе "Ювентуса".

В честь очередного чемпионского титула португалец раскошелился на 29-метровую яхту стоимостью 5,5 млн фунтов стерлингов (более 7 миллионов долларов), сообщает Daily Mail


Яхта построена по индивидуальному дизайну. На ней пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, кухня, столовая и гостиная с панорамными окнами в полный рост.


Вместе с женой и детьми Роналду отправился на новенькой яхте в плавание вдоль побережья Челле-Лигуре. Ранее португалец арендовал яхту Africa, но теперь решил завести свою собственную.





"Ювентусу" осталось провести в этом чемпионате один матч. 1 августа туринцы принимают идущую пятой "Рому".

У "Ювентуса" сейчас 83 очка, у "Интера" 79, у "Аталанты" и "Лацио" по 78, у "Ромы" 64. В бомбардирской гонке Роналду, забивший в первенстве 31 гол, уступает нападающему "Лацио" Чиро Иммобиле, на счету которого 35 забитых мячей.

ФОТО: instagram.com/cristiano и instagram.com/georginagio

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