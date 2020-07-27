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"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Туринский "Ювентус" во главе со своей португальской звездой Криштиану Роналду все-таки не упустил свое очередное чемпионство, на что были некие призрачные теоретические шансы.


В 36-м туре туринцы принимали дома "Сампдорию". Хозяева полностью владели инициативой, процент владения мячом по итогам игры 62% на 38% в пользу «Ювентуса». Хотя гости пытались огрызаться и беспокоить голкипера хозяев Войчеха Шченсны – удары в сторону ворот только 6:5, а в створ – 7:6 в пользу «Ювентуса». По угловым гости даже превзошли хозяев – 5:4.

Но важно, как известно, не сколько, а как. Символично, что открыл счет в матче именно Роналду. В добавленное к первому тайму время Пьянич разыграл стандарт на правом фланге низом, на линию штрафной он нашел Роналду, откуда тот в касание отправил мяч в дальний угол.


На 67-й минуте Роналду пробил по воротам опять с линии штрафной, голкипер "Сампдории" парировал мяч, но Бернардески успел на добивание.


На 77-й минуте гости остались в меньшинстве, за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Мортен Торсби.

А в самой концовке (на 89-й минуте) "Ювентус" заработал пенальти за фол против Алекса Сандро. Пробивать отправился Роналду, однако на этот раз португалец не преуспел, удар пришелся в перекладину, что, впрочем, не омрачило настроения туринцев. 


Победа со счетом 2:0, "Ювентус" набирает 83 очка и становится недосягаем для конкурентов. У идущего вторым "Интера" 76 баллов.



За два тура до окончания чемпионата туринцы в девятый раз подряд становятся чемпионами Италии. А в общей сложности это уже 36-е чемпионство самого титулованного клуба в итальянском футболе.

Напомним, что привел "Ювентус" к чемпионству 61-летний Маурицио Сарри, возглавивший команду перед началом этого сезона. Сарри стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто". При этом ранее со своими подопечными он никогда не выигрывал национальных чемпионатов.


Лучшим бомбардиром в составе "Ювентуса" является Криштиану Роналду, забивший в чемпионате 31 гол и уступающий три мяча нападающему "Лацио" Чиро Иммобиле.

Любопытно, но в Италии за последние 60 лет не менее 30 голов в чемпионате забивали только четыре футболиста, и двоих из них – Игуаина в "Наполи" и Роналду в "Ювентусе" тренировал Сарри.

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, который после возвращения из «ПСЖ» является дублером поляка Войцеха Щенсного, стал 10-кратным чемпионом страны, чего до сих пор не удавалось никому. 






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Фото: РЕЙТЕР
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