Короткое замыкание назвали возможной причиной пожара в центре для больных COVID-19 в Москве

– уточнил источник агентства в экстренных службах.Согласно информации пресс-службы московского департамента труда и социальной защиты населения, жизни и здоровью находящихся на лечении в центре для больных с COVID-19 ничего не угрожает. Всем эвакуированным разрешили вернуться в здание.Фото: скриншот видео