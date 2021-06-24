Пожар в центре для заразившихся коронавирусной инфекцией в столице России мог случиться из-за короткого замыкания, информирует ТАСС.
– По предварительным данным, короткое замыкание могло привести к возгоранию в административно-хозяйственном здании центра для больных коронавирусом. Но рассматриваются и другие версии, – уточнил источник агентства в экстренных службах.
Согласно информации пресс-службы московского департамента труда и социальной защиты населения, жизни и здоровью находящихся на лечении в центре для больных с COVID-19 ничего не угрожает. Всем эвакуированным разрешили вернуться в здание.
Фото: скриншот видео
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Короткое замыкание назвали возможной причиной пожара в центре для больных COVID-19 в Москве
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