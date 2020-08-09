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  2. Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко: опыт проведения выборов в Беларуси мы берем на положительную заметку

Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко: опыт проведения выборов в Беларуси мы берем на положительную заметку

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал корреспонденту sb.by о впечатлениях от выборов и том, что в Беларуси он себя чувствует практически как дома.

– В миссии международного наблюдения от Межпарламентской ассамблеи СНГ состоят 52 человека. На протяжении нескольких дней мы работали в пяти регионах страны. Могу сказать, что выборы проходят очень организованно, отмечу профессиональную работу участковых избирательных комиссий. Важно, что учитываются все пожелания граждан. Например, людям с ограниченными возможностями оказывается обширная помощь и поддержка в доставке на участки для голосования, чтобы они имели возможность получить доступ к голосованию. Это, кстати, очень хороший опыт, который мы берем на положительную заметку – у вас помощь малоподвижным категориям граждан прекрасно организована.

Координатор группы подчеркнул, что за весь период работы наблюдателей не поступило ни одной жалобы на ход избирательного процесса.

– Мы также не выявили ни одного нарушения в процессе работы. Кстати, досрочное голосование, которое проходило в стране с 4 по 8 августа, – это очень удачное юридическое решение в условиях пандемии. Оно позволяет людям не сосредоточиться большими группами и не повергать себя угрозе. Также этот процесс помогает цивилизованным путем отдать свой голос и высказать свое волеизъявление. Мы считаем, что это хорошая законодательная практика, и она никак не ставит под сомнения результаты, потому что везде присутствуют наблюдатели, все делается открыто.

Поделился Олег Мельниченко и своим отношением к Беларуси:

– Мне очень нравится ваша страна, я здесь чувствую себя фактически как дома и, честно признаться, часто приезжаю сюда отдыхать душой и телом. Повезло, что друзья живут под Борисовом, там есть очень живописные места.

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Фото: Александр КУШНЕР
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