Коллаборация The North Face x Supreme, одежда из желе и райская птица на часах Dior: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллекция аксессуаров Rockstud Alcove от Valentino GaravaniИтальянский модный дом Valentino представил новую коллекцию аксессуаров под названием Rockstud Alcove.
Фото: valentino.com
В линейку вошли несколько сумок, одна из которых представлена в двух размерах и украшена логотипом VLogo Signature из заклепок и двумя поворотными замками.
Фото: valentino.com
Также модный дом выпустил модель сумки Rockstud Alcove Box Valentino Garavani, которую отличают четкие геометрические линии. Заклепки, расположенные по периметру, выполняют не только декоративную, но и функциональную роль, скрепляя различные части аксессуара.
Фото: valentino.com
Новая коллекция Rockstud Alcove Valentino Garavani уже представлена на официальном сайте бренда.
2. Одежда из желе от Валдис ШтейнардоттирВидимо, для исландского дизайнера Валдис Штейнардоттир делать одежду из тканей уже не актуально – она решила перейти на еду. Рассказываем подробности.
Фото: valdissteinars.com
Модельер выпустила коллекцию вещей из желе и даже рассказала, как это было. По фирменной «рецептуре» желатин и агар-агар (смесь полисахаридов. – Прим. ред. ) заливается в специальные формы и высушивается. При этом на сушку каждого изделия отводится около суток.
Фото: valdissteinars.com
Правда, долго служить такая одежда не будет и все равно придет в негодность. Но Валдис спешит обрадовать: вещь можно переплавить и создать что-нибудь новое. Ключевое в этом то, что отходов при носке не образуется.
Дизайнер окрашивает материалы при помощи натуральных красителей в оттенках от розового до ярко-красного.
Сама Штейнардоттир отметила, что ей хотелось сделать что-то похожее на пластик, только из натуральных материалов.
3. Кроссовки LV Trainer от Louis VuittonДля модных домов успех – это когда созданные ими вещи не теряют актуальности в течение многих лет. У французского бренда Louis Vuitton так вышло с кроссовками LV Trainer (и не только, но речь пойдет именно о них).
Фото: louisvuitton.com
Впервые они были представлены еще на дебютном показе Вирджилы Абло в 2019 году, однако модель не теряет своей популярности до сих пор. Пользуясь случаем, модный дом представил обновленный дизайн нашумевших кроссовок для летнего сезона.
Фото: louisvuitton.com
Новые модели вдохновлены винтажными баскетбольными кроссовками и представлены в трех вариантах. Все они выполнены из замши и денима.
Фото: louisvuitton.com
Ключевой особенностью новой модели стали яркие цвета: бордово-оранжевый, неоново-розовый и другие. Кроссовки декорированы стразами.
Стоимость обуви пока неизвестна, но мы уверены, что в любом случае она будет очень ходовой в этом сезоне.
4. Райская птица на часах DiorО любви Кристина Диора к флоре и фауне слагают легенды, модельер даже многие свои творения посвящал птицам, поэтому неудивительно, что новая линейка часов модного дома вдохновлена тропической райской птицей.
Фото: dior.com
В коллекцию под названием Grand Bal Parure Tropicale вошли часы, декорированные разноцветными драгоценными камнями огранки «маркиз». Такая форма выбрана, чтобы показать главный источник вдохновения мастеров французского дома: они стремились передать красочные перья птицы.
Фото: dior.com
Корпус часов диаметром 36 миллиметров выполнен из белого золота и покрыт прозрачными бриллиантами. Сапфиры, цавориты, рубины, аметисты, турмалины и изумруды на циферблате дополняют надкрылья жуков, уложенные в технике маркетри.
Внутри находится механизм Dior Inversé 11 1/2. Запас хода – 42 часа.
5. Коллаборация The North Face и SupremeПо традиции выбираем коллаборацию недели, и в этой номинации выиграли бренды The North Face и Supreme, которые показали весеннюю коллекцию.
Фото: thenorthface.com
В линейку вошли ветровки с капюшоном и «тренерские» куртки с деталями в аутдор-эстетике, свитшоты и футболки, свободные брюки со множеством карманов, кепки, кошельки для ношения на шее и рюкзаки.
Фото: thenorthface.com
Все предметы одежды изготовлены из специально выстиранного хлопкового трикотажа и водонепроницаемого нейлона.
Фото: thenorthface.com
В цветовой гамме представлены черный, хаки, темно-серый, кораллово-оранжевый, ярко-голубой и розовый цвета.
Коллаборация The North Face x Supreme выйдет уже 27 мая.