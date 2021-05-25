Коллаборация The North Face x Supreme, одежда из желе и райская птица на часах Dior: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллекция аксессуаров Rockstud Alcove от Valentino Garavani

Фото:

valentino.com

Фото:

valentino.com

Фото:

valentino.com

2. Одежда из желе от Валдис Штейнардоттир

Фото:

valdissteinars.com

Фото:

valdissteinars.com

3. Кроссовки LV Trainer от Louis Vuitton

Фото:

louisvuitton.com

Фото:

louisvuitton.com

Фото:

louisvuitton.com

4. Райская птица на часах Dior

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

5. Коллаборация The North Face и Supreme

Фото:

thenorthface.com

Фото:

thenorthface.com

Фото:

thenorthface.com

Итальянский модный дом Valentino представил новую коллекцию аксессуаров под названием Rockstud Alcove.В линейку вошли несколько сумок, одна из которых представлена в двух размерах и украшена логотипом VLogo Signature из заклепок и двумя поворотными замками.Также модный дом выпустил модель сумки Rockstud Alcove Box Valentino Garavani, которую отличают четкие геометрические линии. Заклепки, расположенные по периметру, выполняют не только декоративную, но и функциональную роль, скрепляя различные части аксессуара.Новая коллекция Rockstud Alcove Valentino Garavani уже представлена на официальном сайте бренда.Видимо, для исландского дизайнера Валдис Штейнардоттир делать одежду из тканей уже не актуально – она решила перейти на еду. Рассказываем подробности.Модельер выпустила коллекцию вещей из желе и даже рассказала, как это было. По фирменной «рецептуре» желатин и агар-агар (смесь полисахаридов. – Прим. ред. ) заливается в специальные формы и высушивается. При этом на сушку каждого изделия отводится около суток.Правда, долго служить такая одежда не будет и все равно придет в негодность. Но Валдис спешит обрадовать: вещь можно переплавить и создать что-нибудь новое. Ключевое в этом то, что отходов при носке не образуется.Дизайнер окрашивает материалы при помощи натуральных красителей в оттенках от розового до ярко-красного.Сама Штейнардоттир отметила, что ей хотелось сделать что-то похожее на пластик, только из натуральных материалов.Для модных домов успех – это когда созданные ими вещи не теряют актуальности в течение многих лет. У французского бренда Louis Vuitton так вышло с кроссовками LV Trainer (и не только, но речь пойдет именно о них).Впервые они были представлены еще на дебютном показе Вирджилы Абло в 2019 году, однако модель не теряет своей популярности до сих пор. Пользуясь случаем, модный дом представил обновленный дизайн нашумевших кроссовок для летнего сезона.Новые модели вдохновлены винтажными баскетбольными кроссовками и представлены в трех вариантах. Все они выполнены из замши и денима.Ключевой особенностью новой модели стали яркие цвета: бордово-оранжевый, неоново-розовый и другие. Кроссовки декорированы стразами.Стоимость обуви пока неизвестна, но мы уверены, что в любом случае она будет очень ходовой в этом сезоне.О любви Кристина Диора к флоре и фауне слагают легенды, модельер даже многие свои творения посвящал птицам, поэтому неудивительно, что новая линейка часов модного дома вдохновлена тропической райской птицей.В коллекцию под названием Grand Bal Parure Tropicale вошли часы, декорированные разноцветными драгоценными камнями огранки «маркиз». Такая форма выбрана, чтобы показать главный источник вдохновения мастеров французского дома: они стремились передать красочные перья птицы.Корпус часов диаметром 36 миллиметров выполнен из белого золота и покрыт прозрачными бриллиантами. Сапфиры, цавориты, рубины, аметисты, турмалины и изумруды на циферблате дополняют надкрылья жуков, уложенные в технике маркетри.Внутри находится механизм Dior Inversé 11 1/2. Запас хода – 42 часа.По традиции выбираем коллаборацию недели, и в этой номинации выиграли бренды The North Face и Supreme, которые показали весеннюю коллекцию.В линейку вошли ветровки с капюшоном и «тренерские» куртки с деталями в аутдор-эстетике, свитшоты и футболки, свободные брюки со множеством карманов, кепки, кошельки для ношения на шее и рюкзаки.Все предметы одежды изготовлены из специально выстиранного хлопкового трикотажа и водонепроницаемого нейлона.В цветовой гамме представлены черный, хаки, темно-серый, кораллово-оранжевый, ярко-голубой и розовый цвета.Коллаборация The North Face x Supreme выйдет уже 27 мая.