Хренин: вскрыты неопровержимые доказательства причастности госструктур США к попытке покушения на Лукашенко

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"Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к тому, что сильные мира сего чувствуют свою безнаказанность, не брезгуют преступить традиционные красные линии, – констатировал Виктор Хренин. – Данное явление можно назвать государственным терроризмом".

По его словам, первой ласточкой такого явления стало убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. "Буквально пару месяцев тому назад Беларусь также столкнулась с аналогичным феноменом. В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением Главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", – заявил министр обороны Беларуси.

В форуме участвуют министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 стран, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Они обсуждают как глобальные, так и более локальные проблемы. Во время дискуссий уделяется внимание вопросам безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.