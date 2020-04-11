Пока представители Минздрава не могут утверждать, что имеют дело с заражениями коронавирусом, а не с ложно положительными результатами.
— Сейчас речь идет об уточняющей диагностике, так как часть тест-систем дают противоречивые результаты. Но все, у кого тесты дали положительный результат, и их контакты изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Первый анализ проводился тестами иностранного производства и результат был положительным, второй проводили с помощью других тестов еще одной иностранной компании — он показал отрицательный результат. Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы проверить правильность тестов, — рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.
Фото: БЕЛТА
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Караник: около 100 человек находятся на изоляции в Островце
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