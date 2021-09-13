Капитолий оградят перед митингом в поддержку участников январских событий в Вашингтоне

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Вышеупомянутый митинг планируется провести 18 сентября.Напомним, 6 января 2021 года во время совместного заседания двух палат Конгресса США, на котором депутаты и сенаторы должны были утвердить итоги голосования на президентских выборах в стране, тысячи сторонников на тот момент действующего американского лидера Дональда Трампа собрались на митинг на Капитолийском холме. Часть из них решила штурмовать здание Конгресса, начались беспорядки, несколько человек погибли. Когда ситуация стабилизировалась, депутаты и сенаторы утвердили победу Джозефа Байдена на выборах.