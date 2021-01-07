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Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, есть погибшие. В Вашингтоне комендантский час

Революция под Капитолием: что случилось в Вашингтоне

Последний виток послевыборных тяжб в США перед инаугурацией нового президента – 6 января. В этот день Конгресс должен был официально утвердить итоги голосования выборщиков, назвав кандидатуру 46-го главы государства. Но провести заседание в спокойном темпе не получилось – в здание ворвались возмущенные сторонники Дональда Трампа. У Капитолия началась мини-революция: марш сопровождался столкновениями с полицией, была призвана Нацгвардия и введен комендантский час. 


Накануне у здания Конгресса начался митинг в поддержку Трампа. После действующий президент выступил перед десятками тысяч своих сторонников, призывая тех не сдаваться и не признавать его поражение на выборах. Он вновь заявил о фальсификациях на выборах, назвав их «самыми коррумпированными в истории, возможно, в мире».


Через несколько часов после этого совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было приостановлено. Причина - возражения республиканцев. Параллельно с этим происходил штурм Капитолия участниками протрамповского митинга. Протестующие ворвались в здание Конгресса, вступили в столкновения с полицией. Членов Конгресса США эвакуировали с Капитолийского холма.




Трамп в Twitter призвал своих сторонников поддержать сотрудников правоохранительных органов и «оставаться мирными», но градус напряжения это не уменьшило.

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа в округе Колумбия и запросила Нацгвардию к Капитолию. Это решение поддержала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Позже Трамп распорядился направить Нацгвардию к зданию Конгресса.

В Капитолии тем временем протестующие пытались попасть в забаррикадированный зал Палаты представителей, разбили стекла в его дверях. Корреспондент NBC рассказал о нападении на репортеров во время протестов. 

У здания Конгресса применили слезоточивый газ. Сообщается, что там была стрельба. Несколько человек пострадали, в том числе – правоохранители. Позднее в столичной полиции США уточнили, что в ходе протестов у Капитолия погибли четыре человека. После полуночи в здание Конгресса вошел спецназ и протестующих оттеснили. Ситуация начала постепенно успокаиваться. В скором времени заседание Конгресса возобновилось, и тот после нескольких часов дебатов утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах.







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Фото: РЕЙТЕР
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